Cláudio Ramos terminou esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, com uma curiosa partilha feita no Instagram.

O apresentador publicou uma imagem que diz "irrita-me" em grande e, na legenda, enumerou várias coisas que, de facto, o tiram do sério.

"Gente que conduz na faixa do meio", "gente que não puxa o autoclismo quando faz xixi", "gente que lê as mensagens e não responde" e "acordar com sono e nunca ter sono na hora de me deitar" são apenas alguns dos exemplos, aos quais se somam tantos outros.

Rapidamente o desabafo mereceu comentários dos fãs, alguns a confessarem até que se identificam com o que foi escrito. Ora veja:

