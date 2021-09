Logo no dia a seguir à estreia da nova edição do 'Big Brother', Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Cláudio Ramos durante o seu programa da tarde na TVI.

Uma vez que os dois foram escolhidos para apresentar o reality show, Goucha não resistiu em perguntar a Cláudio como é que achava que tinha corrido a estreia.

"Acho que correu muito bem. Se souber que estás feliz a fazer, que estás descontraído, que não tens um preconceito, que sabes que vais para te entregar, tem tudo para que case bem. Foi tudo muito leve, divertido", começa por dizer.

"É bom vencer, não vale a pena disfarçar, eu sou dos que liga. Fizeste um bom trabalho, vais contente para casa, mas as pessoas perceberam e receberam, isso é ganho a dobrar", adianta, referindo-se às audiências que foram conquistadas pela TVI.

Cláudio confessou igualmente que nestes momentos pensa sobretudo na filha, Leonor, de 17 anos, pois gostaria que esta percebesse de verdade o caminho que foi necessário fazer para chegar até onde está.

"Tenho a perfeita noção que amanhã pode acabar, mas isto já ninguém me tira. Houve uma altura que senti que não ia sair dali", sublinha ainda, referindo-se ao seu cargo anterior enquanto comentador cor-de-rosa.

