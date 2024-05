Não há temas tabu no programa 'Dois às 10', da TVI, nem mesmo quando se trata... da morte. Esta terça-feira, 28 de maio, Cristina Ferreira perguntou a Cláudio Ramos onde é que este gostaria de ser enterrado.

"Em Vila Boim, no jazigo da família. Morra onde morrer é para a vila que eu vou. Não queria morrer no estrangeiro, depois é uma despesa...", notou o comunicador referindo-se à sua terra natal no Alentejo.

Entre risos, Cláudio notou que se morrer na TVI será o canal a pagar a transladação, uma vez que não quer dar essa despesa à filha, Leonor.

