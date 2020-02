Foi a TVI a anunciar na tarde desta segunda-feira uma novidade que promete mudar o panorama televisivo português. Cláudio Ramos deixou a SIC para rumar à TVI, onde irá apresentar o tão aguardado regresso do 'Big Brother'. Horas depois, seguiu-se a reação oficial da SIC e do próprio apresentador.

“O meu crescimento profissional foi feito dentro das paredes da SIC. Estarei eternamente grato pelo profissional que a SIC me ajudou a ser! A SIC sempre teve comigo a maior consideração e respeito e estou grato que assim tenha sido até à minha saída do canal”, cita um comunicado partilhado no site da estação de Paço de Arcos.

"Obrigado, Cláudio. Cláudio Ramos decidiu dar um novo sentido à sua carreira. A SIC agradece ao Cláudio todo o profissionalismo que emprestou ao nosso canal durante 18 anos. Desejamos-lhe, como sempre, que seja feliz", salientou a estação televisiva, deixando claro desta forma que esta foi uma saída pacífica e sem 'guerras'.

Cláudio Ramos estreou-se na SIC em 2001 como comentador no programa 'Noites Marcianas', passando por formatos como 'SIC 10 Horas', 'Fátima' e 'Queridas Manhãs', onde se destacou como apresentador. Na SIC CARAS, foi comentador do 'Passadeira Vermelha' e apresentador de 'Contra Capa'. Em 2019, passou a ser o vizinho mais conhecido do país, ao lado de Cristina Ferreira, n'O Programa da Cristina.

