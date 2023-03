Cláudio Ramos vive um dos melhores momentos da sua carreira. O apresentador da TVI animada as manhãs dos telespectadores da TVI com o programa 'Dois às 10', ao lado de Maria Botelho Moniz, e foi precisamente sobre essa oportunidade que falou numa reflexão que hoje partilhou na sua página de Instagram.

"Aconteça o que acontecer o Sol nasce todos os dias. O mundo não sossega e a lei da vida não se compadece com correrias nem com as dores de cada um. Com elas ou sem elas, o sol nasce todos os dias. Todos os dias anoitece, todos os dias amanhece. Ninguém é suficiente forte para quebrar este ciclo", começa por escrever.

"Todos os os dias quando venho para o estúdio vejo o amanhecer, o nascer do sol. Vejo, feitas as contas, uma nova oportunidade. É um privilégio. Um privilégio que deve ser valorizado. Sempre!", completa.

