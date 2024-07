Cláudio Ramos está de regresso ao trabalho, neste caso ao programa 'Dois às 10', na TVI, após duas semanas de férias na sequência do final do reality show 'Big Brother'.

Ao contrário do que aconteceu anteriormente, desta vez o apresentador decidiu ficar por Portugal, mais precisamente na sua moradia no Alentejo, conforme realçou numa partilha no Instagram.

"Não se iludam. Foi muito isto. Zero praia de areia branca. Zero confusão de aeroporto. Zero filas em restaurantes. Zero check in aqui ou ali. Zero Google tradutor. Zero arrelias com estacionamento. Zero relógio. Zero malas para fazer e desfazer", começa por destacar na legenda de uma série de fotografias que destacou na rede social.

"Apenas viver e perceber o privilégio do silêncio quando o respeitamos. Da água aquecida pelos quase 40 graus do sol. Do quadro pintado na natureza que fica quando Ele se vai. Do gelado de menta e chocolate em exagero. De jantares sem obrigação. De descobrir que noutra vida podia ter sido irmão da Rita Lee. De ter tempo de sentir a terra e o cheiro que ele tem ao fim do dia", completou.

Esta segunda-feira, 15 de julho, os espectadores da TVI já puderam contar com a sua companhia: