Francisco Monteiro surpreendeu tudo e todos quando esta segunda-feira, 29 de janeiro, anunciou que iria desistir do 'Big Brother - Desafio Final'. Hoje, o antigo concorrente do reality show da TVI esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', justificando a sua decisão.

Já depois da entrevista, Cláudio - que apresenta o reality show - fez uma partilha a falar de Francisco.

"Não são só os jogadores de um programa de televisão, são pessoas antes disso. É impossível não lhes criar afeto, estima e ter empatia pelas ações que acompanhamos 24 horas por dia", começa por dizer no Instagram.

"Muita gente me questionou ontem porque me emocionei com a saída do Francisco. Também me emocionei com a saída da Diana, por exemplo, porque me emociona a verdade, seja ela qual for", confessa, notando que acha que poderia "ter feito qualquer coisa" para impedir a desistência.

"A decisão estava tomada e sendo o melhor para ele é o melhor para nós, que zelamos, antes de qualquer coisa, pelo bem estar emocional dos concorrentes. É impossível não assumir que se perde um brilhante elemento, ainda que tenha sido por decisão dele, mas é justíssimo dizer que o jogo continua dentro da casa com um luxuoso elenco. É o 'Desafio Final', só os melhores ali têm espaço", reflete.

Leia Também: Cláudio Ramos vai apresentar nova emissão especial mas o motivo é segredo