Foi revelado durante a emissão de hoje, dia 30 de janeiro, que Cláudio Ramos irá conduzir uma nova emissão especial do 'Big Brother' após o 'Jornal Nacional', ainda que o que irá acontecer permaneça no 'segredo dos deuses'.

Já perto do final do programa matutino, Cláudio disse: "Vou trabalhar o corpo e à noite, depois do 'Jornal Nacional', vou outra vez à casa do 'Desafio Final'".

Francisco Monteiro, que acabara de ser entrevistado, ficou surpreso com esta informação, mas Cláudio referiu que não podia dizer qual o motivo desta emissão.

Vale lembrar que em vários destes programas extraordinários tem sido dada a entrada de novos concorrentes, bem como o anúncio de algumas desistências.

Leia Também: "O Miguel tem de nascer 10 vezes para ser quem eu sou na vida"