Francisco Monteiro saiu da casa do 'Big Brother - Desafio Final' na noite desta segunda-feira, 29 de janeiro, e cerca de 12 horas depois esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no 'Dois às 10'.

O vencedor da edição de 2023 sentiu que estava a perder o controlo na sequência das constantes provocações do rival Miguel Vicente, optando assim por abandonar o jogo, ainda que fosse o principal candidato à vitória do programa.

"Queria muito voltar a estar lá dentro, fui muito feliz mas não é possível repetir momentos. Adorei a minha casa, era bom de viver todos os dias aquilo, e aqui foi exatamente o contrário. Sentia-me consumido pelo que acontecia e já não estava bem", começou por dizer Francisco.

"Queria provar que quando se ganha uma vez, pode ganhar-se duas vezes. Já estive muito mal na minha vida e não ia deixar que isso acontecesse outra vez", acrescentou.

Francisco referiu também que tomou esta decisão quando percebeu que perdeu "o propósito" e reforça que não conhecia Miguel antes de entrar na casa. "Sabia que existia uma comparação mas não sabia muito bem. Quando começo a desdobrar aquilo que ele é eu nem percebo como me compararam a ele. Jamais me vou comparar a ele", vincou.

O facto de Miguel "forçar todos os comportamentos" e de se tornar o protagonista de "todas as conversas" fez com Francisco não se identificasse com o rival logo nas primeiras horas de convívio. Sobre o comportamento de Miguel quando abandonou a casa, Francisco diz que este "não foi sincero" e reforça que o antigo colega de casa "tem uma necessidade extrema de estar presente e de aparecer".

"Eu saí porque não queria descer o nível", reforçou então Francisco, que não vê esta desistência como uma derrota. "Ele sente que isto é uma vitória que ele teve para comigo. Eu sinto que foi uma vitória, ter a consciência de que estou a passar o meu limite e sair antes disso é uma vitória, sem dúvida alguma", disse.

Francisco fez notar também que, na sua opinião, Miguel "não respeita as hierarquias e acha que está acima de tudo", acrescentando: "Ele tem de nascer 10 vezes para ser quem eu sou na vida, pode ficar com o título de melhor de sempre num reality show".

