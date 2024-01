Depois de ter dito que iria desistir do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI, Francisco Monteiro decidiu abandonar o programa.

Ao anunciar a decisão em conversa com Cláudio Ramos, antes de comunicar ao grupo, o apresentador deixou algumas palavras ao concorrente, afirmando que iria "recebê-lo de braços abertos".

Enquanto estava a comunicar a decisão aos colegas, o concorrente confessou que "não se sentia feliz". De seguida, o próprio 'Big' partilhou que provavelmente "se precipitou em convidá-lo" para entrar na casa "pouco tempo depois" de ter vencido o 'BB 2023'.

Vários colegas quiseram manifestar-se, deixando vários elogios e com muitas as lágrimas. Entre as palavras, Miguel Vicente foi um dos que quiseram falar. "Começamos com o pé errado, não tenho nada contra ti, sempre te defendi lá fora, sempre me identifiquei contigo, espero que lá fora me possas conhecer como sou. O jogo leva-nos a limites", partilhou, pedindo depois "desculpa" a Francisco Monteiro, desejando-lhe "tudo de bom" e dando um abraço e um aperto de mão.

