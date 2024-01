Um dia depois de ter decidiu abandonar a casa do 'Big Brother' no domingo, dia 28 de janeiro, Márcia Soares recorreu à sua página de Instagram para deixar algumas palavras.

"E assim me despeço da experiência mais enriquecedora da minha vida! Foi uma viagem de altos e baixos, mas no fim valeu tudo tanto a pena! Obrigada por enaltecerem o meu melhor lado! Vocês sempre trouxeram ao de cima o melhor de mim", começou por escrever.

"Despeço-me agora do 'Big Brother', mas nesta nova caminhada prometo tentar retribuir todo o vosso amor e carinho que me fazem sentir tão feliz! Chegou a hora de abraçar o futuro e o mundo cá fora! Obrigada do fundo do meu coração por todo o vosso apoio", completou.

