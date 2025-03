Chegou ao fim a viagem de Márcia Soares ao Brasil. A antiga concorrente do 'Big Brother 2023' e atual comentadora dos reality shows da TVI passou os últimos dias a descobrir os encantos do Rio de Janeiro.

"E com este carrossel me despeço do Brasil. Amei a viagem e a lição que tirei destas férias é que as coisas têm a importância que lhes damos", começou por declarar no momento da despedida.

"Quando estive na [favela da] Rocinha um miúdo de 23 anos perguntou-me se estava a gostar e respondi que era uma realidade dura, e ele olha para mim com cara de espanto 'e responde: 'Não, eu acho bem leve aqui'. E era. Estavam leves, felizes e com uma bola nos pés! Obrigada por me ensinarem a ser grata! Às vezes, tenho a tendência de me focar no negativo e nem aproveito o que tenho de bom na vida", completou, prometendo voltar ao Brasil para viver a magia do Carnaval.

Espreite a galeria para ver as melhores imagens da aventura de Márcia Soares pelo Brasil.

