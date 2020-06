Cláudio Ramos usou a sua conta de Instagram para fazer um balanço da última gala do 'Big Brother', reality show que tem sido o maior desafio da sua carreira profissional enquanto apresentador de televisão. Partilhando uma fotografia na qual surge mais introspetivo, este referiu:

"Já a madrugada tinha entrado, as luzes estavam desligadas, já não estava ninguém no cenário e antes de subir para o camarim fiquei sozinho comigo e com o meu silêncio. Preciso muito do silêncio para me voltar a sentir e a centrar. Um programa destes é um ‘organismo vivo’ enquanto está no ar. Tudo muda de repente", nota.

"Quando acaba, fica um vazio grande, que é urgente arrumar antes de outra reunião. Antes de se perceber o que correu bem e o que podia ter corrido melhor. Sou sempre o maior crítico do meu trabalho. Não sou dos que acha que 'Está feito! Está feito!'. Nada disso. Escuto todos e discuto ponto de vista com todos", acrescentou.

Por fim completou: "A televisão somos sempre ‘nós’, nunca apenas Eu! Nós equipa. Vocês espectadores. Eu? Sou só um privilegiado por aqui estar".

