O programa 'Somos' Portugal regressou este domingo aos diretos depois de uma paragem forçada devido à pandemia de Covid-19. Um regresso marcado por uma emissão especial recheada de estreias e surpresas.

Rita Pereira e Maria Cerqueira Gomes estrearam-se como apresentadoras do formato e até Cláudio Ramos teve papel de grande destaque na emissão.

O apresentador sobrevoou de helicóptero a casa mais vigiada do país, uma forma de mostrar "a casa do 'Big Brother' vista do céu"

Este foi um momento inesquecível para os concorrentes, que de mãos dadas e em roda recebiam esta surpresa vinda do céu.

Cláudio Ramos seguiu agora para a Venda do Pinheiro. O apresentador está a caminho do estúdio onde decorre esta noite a gala do 'Big Brother'.

