Cláudio Ramos não conseguiu disfarçar a sua indignação no programa 'Dois às 10' desta semana ao comentar o pedido de namoro feito por Francisco Monteiro a Bárbara Parada.

Em causa estiveram as críticas feitas ao referido pedido que deixaram o apresentador visivelmente irritado.

"O que é que interessa o que as pessoas da internet? Quem são as pessoas da internet para virem dizer que o Zaza tem de pedir com uma sobremesa ou escrever numa banana?", questiona.

"As pessoas têm de se limitar só a uma coisa: veem uma fotografia e metem um elogio e um gosto, não gostam bloqueiam e vão para as mães que as pariu. Acabou a conversa! Esta coisa de estarmos com paninhos quentes com os jumentos da internet que não nos conhecem de lado nenhum… que paciência!", atirou.

"Eles estão pressionados por causa desses desocupados sem vida", disse ainda.

