Cláudio Ramos não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma mensagem que recebeu de um seguidor.

"Querido, Cláudio, a minha mãe partiu na semana passada, com 54 anos, vítima de uma maldita doença. Ela tinha duas alegrias nesta altura da vida, uma era ver a minha filha e a outra era ver o Cláudio no programa todos os dias de manhã. Já o seguia no 'Passadeira Vermelha', na SIC, mas agora para ela o Cláudio era a alegria das manhãs. Todos os dias falava-me de si e dizia-me a sua frase do universo. Quero que saiba que nos dias mais tristes alegrou muitas pessoas. A minha mãe partiu feliz porque de manhã ainda o viu. Não lhe quero fazer nenhuma pergunta, quero só que soubesse isto, porque faz pessoas felizes. Muito obrigado", pode ler-se na referida mensagem.

Palavras às quais o apresentador fez questão de reagir publicamente. "Não sou muito de partilhar mensagens privadas, mas recebi esta e é impossível não olhar para ela como um sinal de que o caminho está a ser bem feito. Não é perfeito, nem está só cheio de acertos, óbvio que não. Mas se no meio dos meus erros fizer a cada manhã uma pessoa feliz valeu-me muito a pena. Esta mensagem hoje - que pedi autorização para partilhar - veio aconchegar-me no sentido de perceber que o caminho ainda é este e lembrar-me daquilo que, quem faz televisão, não se deve esquecer nunca: a responsabilidade de a fazer com brio. Só assim toca de verdade quem a vê", começou por dizer Cláudio Ramos.

"'Um programa de televisão não é mais do que um espaço de companhia'. Li um dia esta frase que me faz muito sentido. O meu objetivo é que qualquer programa que Eu faça seja uma boa, verdadeira e prazerosa companhia. Obrigado", rematou.

