Cláudio Ramos esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores, através das stories da sua página de Instagram, e a casa que está a construir no Alentejo foi um dos temas comentados.

"A casa que estás a construir de sonho é no Alentejo ou Lisboa?", quis saber uma internauta.

“Eu não sei onde é que se leu que é uma casa de sonho. É uma casa. É no Alentejo, sim. Mas não é novidade, eu já vivo no Alentejo, nunca deixei de viver no Alentejo, isto é uma falsa questão. Tenho uma casa em Lisboa porque trabalho em Lisboa, mas vou para o Alentejo sempre. A minha base é no Alentejo", frisou.

Será que o apresentador vai mostrar a nova propriedade? "Acho que não é uma coisa que tenha em mente, nem preparada. Acho que a casa é o nosso cantinho. No momento certo, na altura certa, dependendo do contexto, acho que vocês podem, eventualmente, espreitar, talvez", disse.

E como está a ser a construção deste novo lar? "Tem sido um saboroso pesadelo", confessou.

Veja no vídeo em baixo as respostas de Cláudio Ramos sobre a nova habitação.

