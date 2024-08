Na manhã desta sexta-feira, dia 16 de agosto, no programa 'Dois às 10', Cláudio Ramos ficou a conhecer histórias de vários convidados que trocaram a vida na cidade pela do campo. Um trajeto parecido com o seu, só que em ordem invertida, realçou.

"Vamos descobrir pessoas que tentaram imitar a minha vida, só que fizeram ao contrário, saíram da cidade e foram para o campo", informou o apresentador.

"Fazem exatamente o oposto daquilo que há duas gerações o país fazia e vamos sentá-los todos à mesa", destaca.

Recorde-se que Cláudio Ramos é natural de Vila Boim, no Alentejo, tendo vindo viver para Lisboa de maneira a perseguir o seu sonho na televisão.

