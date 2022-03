"Nunca poderemos devolver aquilo que a Simone já nos deu, nunca, mas é uma coisinha para se lembrar de nós", foi desta forma que Maria Botelho Moniz iniciou o discurso que antecedeu a surpresa que a apresentadora e Cláudio Ramos prepararam para Simone de Oliveira.

A dupla das manhãs da TVI recebeu a cantora no programa 'Dois às 10', aproveitando a ocasião para a presentear com um miminho especial.

De boca aberta, foi assim que a artista, de 84 anos, ficou ao abrir a caixa que dentro continha uma joia da marca Eugénio Campos.

Tratava-se de um colar com um pingente em forma de guitarra portuguesa, um instrumento que tem "tudo a ver" com a vida de Simone.

"Tem a ver com tudo, tem a ver até com a minha vida que foi uma guitarrada, às vezes, cheia de notas graves e agudas", realçou, sensibilizada com a surpresa.

