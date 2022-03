Simone de Oliveira esteve, esta quarta-feira, no programa 'Dois às 10' para conversar com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sobre o concerto que marcará a sua despedida dos palcos.

O espetáculo, marcado para o dia 29 de março no Coliseu dos Recreios, está completamente esgotado. "Foi uma coisa que me espantou muito porque esgotou no primeiro dia", confessa a cantora.

Questionada pelos apresentadores, Simone confirmou que esta apresentação "é uma despedida". Aos 84 anos, a cantora decidiu que não voltará a aturar depois deste dia.

"Tenho uma saudade lavada. Já usei saltos, não uso. Já usei decote, não uso. Já não tive rugas, tenho. Nada disso me incomoda, a sério. Aceitei as rugas, as maleitas todas que tive, porque tenho uma grande paixão de viver e quero sair com dignidade, sem ridículos, com a voz no sítio e com a minha cabeça no sítio. Vou sair por uma porta larga, deixar uma frescura bonita, um perfume agradável e depois viver o resto da minha vida", assegura, convicta de que toda a sua equipa irá sofrer bem mais do que ela - seja com os nervos ou com saudades.

"Posso dizer uma coisa? Cansei", justifica ao ser questionada sobre o motivo da sua decisão. "Guiei este país todo sozinha, de noite, de dia, com chuva, sempre, anos seguidos. Foi a vida toda porque, digo com orgulho, mas sem raivas, criei os meus dois filhos sozinha", lembra, agradecendo o facto de os dois filhos serem formados às suas cantigas, "aos músicos, aos poetas, à senhora que levou o café ao camarim, ao senhor que puxou a corda, àquele que abriu a porta do camarim".

Por fim, recordando uma carreira cheia de grandes sucessos, Simone de Oliveira lembrou aquele que foi um dos dias mais difíceis da sua vida. "Trabalhei nos teatros todos do Parque Mayer, todos, e posso dizer que dos dias mais difíceis da minha vida foi fazer uma comédia para rir no dia em que a minha mãe morreu", recorda.

