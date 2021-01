Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira Duarte, um menino que surpreendeu os pais ao revelar a sua paixão pelo ballet e que quebrou preconceitos ao integrar uma turma de dança composta apenas por meninas.

O momento fez o apresentador viajar até à infância e recordar os tempos em que o próprio frequentou aulas de ballet. Pelas redes sociais, Cláudio não resistiu em registar as suas emoções.

"Quando era criança achava que queria ser bailarino. Quando tinha os meus 10 anos, uma associação local abriu uma atividade onde eram dadas aulas de ballet eu inscrevi-me na secretaria da escola. Lembro-me de ficar feliz só de receber em casa a carta que me permitia a frequência das aulas. [...] Era o único menino no meio de aulas de dança. Primeiro ballet e depois outras que se davam por lá. Desisti. Durante muito tempo fiz tudo às escondidas. Depois os meus pais souberam. Não me lembro de olharam para mim de lado com isso, mas sei que mantendo o rigor de tudo o que tinha para fazer na altura, continuei as minhas aulas até desistir. Desisti porque não era o meu sonho. Queria apenas voar", recordou.

"Hoje lembrei-me muito do que sentia cada vez que ia para as aulas... gostava tanto que o facto de se falar destas coisas em televisão fizesse com que o mundo deixasse de criar títulos a crianças que querem apenas ser felizes. A dançar em pontas ou a dar pontapés numa bola", continuou.

Cláudio Ramos rematou o texto com um elogio ao pequeno Duarte e deixou um apelo: " Ele tem o sonho de ser bailarino e continuou a sonhar, mesmo depois dos amigos acharem que não devia. Deixemo-lo voar. A ele e todos os que sonham. Não sejamos idiotas".

