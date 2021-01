Depois na manha de terça-feira terem conseguido dar o jackpot do passatempo do programa 'Dois Para as 10', os apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz viveram um momento insólito neste mesmo segmento do programa.

Chegado o momento de esta quarta-feira ligarem para o número selecionado a tentar a sua sorte, os apresentadores ficaram de queixo caído ao ouvir do outro lado da linha: "Deve ser engano".

Sem perceberem o que se estava a passar, Maria e Cláudio tentaram brincar com o senhor que acharam ser um espetador e acabaram a ser advertidos por estarem a ligar para "uma instituição pública".

"Isto nunca deve ter acontecido na televisão. A nós também nos acontece tudo", referiu Cláudio Ramos, perplexo com o que havia acabado de acontecer.

