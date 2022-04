Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes marcaram presença esta segunda-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para comentarem os últimos acontecimentos na casa do 'Big Brother Famosos'.

Os comentadores revelavam quais os seus concorrentes favoritos à vitória quando surgiu uma discussão entre Zé Lopes e Cláudio Ramos, apresentador do formato matutino do canal.

O repórter foi interrompido pelo apresentador depois de afirmar que entregaria a vitória a Vanessa Silva, Bruna Gomes ou Daniel Kenedy.

"A Bruna não precisa", atirou Cláudio. "Querer que a Bruna ganhe é não querer que os nossos vençam", defendeu ainda.

"Não é não querer que os nossos vençam. Oh Cláudio, isso parece-me altamente preconceituoso", reagiu Zé Lopes, incomodado com a postura do apresentador.

"Não, não é. Eu sou amigo da Vanessa, não sou amigo da Bruna. Prefiro mil vezes que ganhe a Vanessa do que ganhe a Bruna", defendeu o comunicador. "Este programa tem de ser ganho por uma pessoa que precise dele: a Vanessa", continuou, justificando o seu ponto de vista.

"Não concordo. Sendo assim, uma pessoa que não precise não devia entrar", contra-argumentou Zé Lopes.

"Se estiveres bem profissionalmente, só vais lá para dentro se quiseres umas férias ou um retiro. Aquilo é uma montra para trabalhar", esgrimou ainda Cláudio Ramos.

