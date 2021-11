Cláudio Ramos mantém uma grande amizade com Ana Marques, com quem trabalhou na SIC. Relação que é muitas vezes destacada no Instagram, como aconteceu esta terça-feira.

Os apresentadores encontraram-se e este momento ficou registado em fotografias que foram depois publicadas na página de Instagram de ambas as caras conhecidas.

"A Ana é das amigas que a televisão me deu há 12 anos, tinham as filhas dela acabado de nascer quando nos disseram que íamos trabalhar juntos. Quando souberem o começo da nossa história vão escangalhar-se a rir. Ainda este este fim de semana, enquanto escrevia sobre nós e sobre este nosso atribulado começo, que estará nas minhas memórias, percebi a felicidade desta relação", começou por destacar o apresentador da TVI.

"Entre parágrafos e recordações dei-me conta que desde esse dia, podemos estar semanas sem nos vermos, mas falamos todos os dias ao telefone. Às vezes - muitas vezes - não temos nada para dizer um ao outro, mas sabemos que estamos um para o outro. Sentimos como estamos e seguimos. Acho que a isto se chama amizade, né?", acrescentou.

"Hoje, deu-me aquela saudade, convidei-a para me pagar o almoço e continuar festejos espaçados dos meus 48 anos", rematou.

Por sua vez, Ana Marques destacou também uma imagem deste momento e escreveu na legenda: "Queiram fazer o obséquio de pôr uma legenda a esta foto".

Leia Também: Cláudio Ramos para José Lopes: "Nem te podia ver"