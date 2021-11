Hoje em dia, Cláudio Ramos e José Lopes dão-se bem, no entanto, nem sempre foi assim. Quem o confessou foi o próprio apresentador no momento em que os dois comentavam a saída de Ana Morina do 'Big Brother'.

"Eu e tu trabalhamos juntos, e eu não te podia ver, porque falas muito, muito alto. Era de manhã cedo, eu tenho este feitio e tu tens o teu. Se tu me tivesses constantemente a agredir com o teu feitio, achas que de alguma maneira me tinhas conquistado?", questionou Cláudio.

"Eu tentei ser sempre muito cordial contigo para que começasses a gostar de mim, porque gostava muito de ti, queria muito trabalhar contigo e tentei sempre que nos déssemos bem. Tu deste-me esse espaço para me conheceres", respondeu José Lopes.

