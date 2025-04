Tiago Rufino marcou presença na manhã desta terça-feira, 8 de abril, no 'Dois às 10', da TVI, e em conversa com Cláudio Ramos acabou por dar detalhes sobre a sua vida amorosa atual.

O apresentador quis saber se o antigo concorrente de 'Desafio Final' já tinha encontrado namorado, após o fim do casamento com Luan, e acabou surpreendido com a resposta.

"Não tenho. Sabe que nas notícias diziam que nós é que íamos ser namorados", atirou, fazendo corar Cláudio Ramos.

"O que mais me faltaria agora", reagiu o apresentador.

"Fizeram um videozinho a dizer que havia clima", continuou Tiago em tom de brincadeira.

Veja aqui o divertido momento.

