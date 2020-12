Cristina Ferreira esteve em casa de Cláudio Ramos para entrevistar o apresentador para uma emissão especial do programa 'Conta-me', que vai para o ar no dia 1 de janeiro. Porém, antes de entrar em casa do apresentador, Cristina teve de obedecer a uma das suas regras: tirar os sapatos antes de entrar.

"O que é que esta foto tem de especial? NADA. Sou eu a tentar calçar-me depois do Cláudio me obrigar a tirar as botas para entrar na casa dele. E dia 1 podem ver tudo na TVI", contou a diretora de ficção e entretenimento da TVI ao partilhar com os seguidores uma fotografia do momento em que precisou de tirar as botas.

Ora veja:

