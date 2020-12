Depois de ter entrevistado Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira esteve à conversa com Cláudio Ramos. Tal como aconteceu com os restantes, também o apresentador abriu as portas de sua casa à diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Esta segunda-feira, dia 28, Cristina mostrou-se "a editar a entrevista com o Cláudio Ramos" e lembrou que "trabalhar em televisão é viver nela 24 horas por dia". "É senti-la por dentro. Com o coração", continuou.

Ainda nesta mesma publicação, Cristina Ferreira revelou aos fãs a data escolhida para a exibição desta entrevista - que faz parte do programa 'Conta-me', mas que não será exibida ao sábado como habitualmente.

Esta conversa especial com Cláudio Ramos, que vai apresentar o novo programa das manhãs da TVI ao lado de Maria Botelho Moniz, vai para o ar dia 1 de janeiro de 2021, "à hora de almoço".

