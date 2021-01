Cláudio Ramos protagonizou um dos momentos mais divertidos do programa de hoje do 'Dois às 10'. Cumprindo uma promessa que tinha feito esta semana, uma vez que Ágata foi uma das convidadas do programa, o apresentador acabou por experimentar um presente que lhe foi oferecido pela artista.

Trataram-se de umas cuecas brancas que Cláudio vestiu por cima da sua roupa, posando com elas.

"É mesmo verdade, isto aconteceu!", lê-se na legenda da publicação onde são partilhadas as divertidas fotografias.

Veja o momento!

Leia Também: Cláudio Ramos emotivo ao recordar os tempos em que praticava ballet