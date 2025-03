Cláudio Ramos contou numa story que fez no Instagram que soube que "nas redes sociais alguém se está a fazer passar por si para proveitos próprios".

"Pedem dinheiro, bens materiais, chegam a usar um discurso romântico com as vítimas femininas. Obviamente, não sou eu, já tinha alertado para factos semelhantes há uns tempos. Quem me segue sabe que não pediria coisa alguma e menos ainda mandaria pedir em meu nome", disse de seguida o apresentador da TVI.

"A Internet tem coisas boas, mas tem também as más onde gente sem carácter entra em ação e atinge os mais desatentos e muitas vezes mais frágeis", destacou.

"Cabe a cada um de nós ter a responsabilidade e cautela de ver com quem conversa. No entanto, se me seguem, é fácil perceber que não sou eu", frisou.

"Denunciem as contas e se se sentirem enganados devem denunciar nos lugares indicados usando toda a informação que conseguirem dos vigaristas", aconselhou, por fim.

© Instagram_claudio_ramos

