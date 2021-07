Foi na sua página de Instagram que o apresentador dos 'Dois às 10' - programa das manhãs da TVI - destacou uma mensagem que recebeu de uma seguidora.

"[...] Não queria deixar de partilhar que o Cláudio e a Maria fizeram-me companhia durante todo o período de tratamento de quimioterapia e radioterapia que tive de travar para combater o meu cancro da mama. A vossa energia, boa disposição e sobretudo o vosso carinho, que é sentido do lado de cá, foram o meu balão de energia. Sim, fizeram a diferença sem saber e eu só quero agradecer. Obrigada Cláudio por ser tão genuíno", pode ler-se na referida mensagem.

Perante tais palavras, Cláudio Ramos não tardou em reagir. "Acredito muito mesmo e de verdade na enorme energia positiva que se passa quando fazemos seja o que for com a convicção de que estamos a fazer para o bem, neste caso, de quem nos vê. Este é apenas um bonito exemplo dos muitos que recebo ao longo dos dias desde que vos faço companhia a cada manhã. É uma mensagem que me diz muito, que dirá muito à Maria e seguramente a toda a equipa do 'Dois às 10'", começou por dizer.

"Não é fácil colocar todos os dias no ar e em directo um programa de três horas com o objectivo de criar cumplicidade com o espectador e oferecer uma variedade de conteúdos a cada manhã. Conteúdos que bem disponham, alegrem, divirtam e informem. Não é fácil, mas não é impossível e por isso o fazemos. Nem sempre sai perfeito, mas sai sempre do coração e talvez por isso, se perceba e sinta do outro lado da caixinha mágica. Obrigado! É por isto, Maria Botelho Moniz, que nos fará sempre sentido", acrescentou.

