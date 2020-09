Há precisamente um ano, no dia 30 de setembro, as grandes figuras da SIC reuniam-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para a gala dos Globos de Ouro. E Cláudia Vieira foi uma das presenças mais notadas e marcantes.

A atriz e apresentadora marcou presença no evento grávida de seis meses, com um look que marcou a passadeira vermelha. Cláudia brilhou com um vestido comprido ao estilo princesa, em tons de azul.

"Épico, o 'barrigão' que levei aos Globos de Ouro no ano passado. Realmente o tempo voa. Aqui a Caetana crescia na minha barriga há cerca de seis meses, agora preenche as nossas vidas há quase 10 meses. Em boa hora tivemos a coragem e vontade de ter esta pequena nas nossas vidas", escreveu Cláudia nas suas redes sociais ao recordar as imagens que marcaram esta noite.

Veja as imagens na galeria!

Leia Também: A reação da filha de Cláudia Vieira ao ver a mãe na TV pela primeira vez