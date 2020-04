Uma das vantagens de estar em casa de quarentena é o tempo que se passa com a família, esta tem sido uma vertente mostrada por Cláudia Vieira. Como mamã 'babada' que é, a atriz vai partilhando com os seus seguidores do Instagram momentos de ternura que vive com as filhas, Maria e a bebé Caetana.

Recentemente, nas InstaStories, a artista partilhou dois novos retratos com a menina de quatro meses onde a intitula como "gordinha".

Importa referir que Caetana é fruto do relacionamento de Cláudia com João Alves. Já Maria nasceu da relação anterior com Pedro Teixeira.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Cláudia Vieira solidária com mulheres que têm filhos durante a pandemia