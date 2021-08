Cláudia Vieira usou nas últimas horas as suas redes sociais para assinalar uma data especial na sua vida. O seu cão de estimação, Yoshi, completa 15 anos de vida.

"O meu patudo hoje é o aniversariante! São 15 anos de muita partilha, muita cumplicidade, uma entrega sem igual… De muitas alegrias. É um companheirão", começa por declarar a atriz, que levou o patudo para casa quando ainda vivia ao lado de Pedro Teixeira.

"O Meu Yoshi é família e não há nada que pague o tanto que me dá. Está velhote e passa a maior parte do tempo na preguiça, já não tem tanta paciência para grandes 'correrias' agora é devagar, bem devagarinho. Mas sempre atento a nós, com aqueles olhinhos carinhosos… derrete-me de amor! É impossível não derreter qualquer coração, verdade? Os nossos companheiros são mesmo de um amor e dedicação sem igual e eu não posso ter mais sorte com o meu Yoshi", termina.

Às suas bonitas palavras, Cláudia Vieira juntou um conjunto de fotografias que marcam os bons momentos que a família já viveu ao lado de Yoshi. A atriz tem ainda uma outra patuda lá por casa, Caya.

