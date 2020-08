Depois de uma semana intensa de trabalho nas gravações do programa 'O Noivo é Que Sabe', da SIC, Cláudia Vieira fez as malas e rumou a sul com o namorado e as filhas.

Por terras algarvias, a atriz encontrou amigos muito especiais: Ricardo e Francisca Pereira e os filhos de ambos.

"Há casais que têm uma energia única... este é um deles. AMO", declarou a atriz ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia onde posa ao lado do ator e da mulher.

