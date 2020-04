Cláudia Raia não poderia ser uma mãe mais orgulhosa dos seus rebentos, Enzo, de 23 anos, e Sophia, de 17, ambos fruto do casamento com Edson Celulari. E como mãe babada que é, esta segunda-feira a atriz reservou espaço nas suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores algumas imagens da sua menina.

"Não é porque é minha filha não... mas é linda de morrer. E ainda é mais bonita por dentro! Obrigada meu Deus pelos filhos maravilhosos que tenho", declarou a atriz brasileira na legenda das imagens onde Sophia posa como uma verdadeira modelo.

Veja na galeria estas e outras imagens que destacam a beleza de Sophia Raia.

