Cláudia Raia vive esta quarta-feira, dia 15 de abril, um dia particularmente feliz. Precisamente hoje, o filho mais velho da atriz, Enzo Raia Celulari, completa 23 anos de vida.

"Hoje é o dia do meu primogénito tão amado. Lembro-me como se fosse hoje, há 23 anos atrás, na madrugada do dia 14/04 passei a noite a ter contrações (...) Vinte e quatro horas depois nasce o meu filhote tão amado e tão esperado.Com carinha de homenzinho marrento, mas muito calminho (...)", começou por declarar a mamã babada ao patilha com os seus seguidores um conjunto de fotografias (que pode ver na galeria), que mostram como agora o seu filho está um homem "lindo".

"Cresceu lindo, forte, querido, um coração maravilhoso, dadivoso. Um rapaz diferente, que trabalha todos os dias de sua vida para ajudar alguém. Uma criatividade absurda para fazer o bem", completou ainda a estrela das novelas da Globo.

Lembramos que os dois filhos de Cláudia Raia, Enzo e Sophia, de 17 anos, são ambos fruto do casamento da atriz com o também ator Edson Celulari.