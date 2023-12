Cláudia Raia 'abriu as portas de sua casa' no Natal para partilhar com os mais de nove milhões de seguidores que tem na sua página de Instagram a ceia que iria comer com a família nesta festividade.

Contudo, a atriz brasileira acabou por ser alvo de várias críticas nesta rede social por ter partilhado um vídeo no qual exibia uma das iguarias que iria ter à mesa: um porco inteiro assado.

"Quem me trouxe essa maravilha de profissional foi a [apresentadora] Ana Maria Braga. Olha que delícia esse trabalho que ele faz com o porco, que eu amo, sou apaixonada", diz no vídeo que poderá ver na galeria.

"Fico impressionada de como as pessoas acham 'normal' expor um animal inteiro a ser assado! Isso não choca só veganos... a minha mãe é carnívora e não suporta ver isso!", notou uma seguidora.

"A pessoa faz uma casa de campo toda sustentável, com couro vegan e mostra uma cena dessas. Hipocrisia reina", atirou outro.

Contudo, houve também quem surgisse em defesa da artista: "Peru não tem problema tirar pedaço. (...) Hipocrisia que fala, não é? Deixa que comam em paz. No interior o pessoal faz o mesmo, e é isso, faz parte da cultura de quem come carne".

