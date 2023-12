Os festejos desta quadra começam mais cedo para a família de Cláudia Raia.

A atriz brasileira comemora este sábado, dia 23 de dezembro, o seu 57.º aniversário, numa altura em que atravessa uma fase particularmente feliz ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello.

Mãe de Enzo, de 26 anos, e Sophia, de 20, - frutos do seu casamento de 17 anos com o ator Edson Celulari - em setembro de 2022 anunciou que estava grávida do terceiro filho, o primeiro com o atual marido.

A 11 de fevereiro deste ano, aos 56 anos, Cláudia anunciou o nascimento do bebé, um menino, que recebeu o nome de Luca, e desde então tem partilhado inúmeras fotografias com o elemento mais novo da família.

