Miguel Falabella foi um dos primeiros amigos a quem Cláudia Raia contou que está grávida. A atriz, atualmente com 55 anos, ligou ao amigo em videochamada para conseguir ver a cara dele ao receber a novidade.

"Eu fui informado por telefone, por Facetime, estava dormindo [risos]", revelou o ator, cineasta e escritor em declarações à Revista Quem.

Falabella ainda tentou dizer à amiga que estava a dormir, mas a resposta foi: "'Eu quero ver a tua cara'".

"Somos irmãos há muito tempo", referiu, por fim, o artista.

Sobre a possibilidade de vir a ser padrinho do bebé, este garantiu: "Eu já sou da família".

Cláudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, fruto do anterior relacionamento com Edson Celulari. O bebé que agora está a caminho nasce do casamento atual com Jarbas Homem de Mello.

Leia Também: Cláudia Raia achou que a médica estava "louca" por suspeitar da gravidez