Cláudia Jacques e Belmiro Costa reforçaram os votos de casamento no passado fim de semana. Depois de terem oficializado a relação numa primeira festa de casamento no Douro, o casal trocou alianças na segunda festa... mas agora com Marraquexe como plano de fundo.

A relações públicas e o marido viajaram na companhia de um grupo de 40 amigos e foi junto das pessoas mais importantes das suas vidas que disseram (novamente) 'sim'.

Espreite a galeria para ver as melhores fotografias da segunda festa de casamento de Cláudia Jacques e Belmiro Costa.

