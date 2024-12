Foram muitos os famosos portugueses que escolheram o ano de 2024 para oficializarem as suas relações. Algumas cerimónias mais discretas, outras dignas de realeza e até algumas festas de arromba. Este domingo, 29 de dezembro, relembramos-lhe alguns dos casamentos do ano.

Não podemos começar sem falar do grande casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral. Foi uma autêntica festa que contou com várias caras conhecidas e até teve direito a 'dress code'.

Os atores casaram na conservatória de Cascais, no dia 23 de novembro, e fizeram a festa no dia 30 do mesmo mês.

Relembramos também o casamento de Matilde Mourinho, filha de José Mourinho. Foi pedida em casamento em agosto do ano passado por Danny Graham, com quem namora há oito anos, e casou-se no dia 12 de outubro. A cerimónia decorreu numa quinta da família da noiva, em Azeitão, e contou com 300 convidados.

Também no dia 12 de outubro, Carolina Pêgo, filha de Júlia Pinheiro, trocou alianças com Pedro Poiret Saldanha. O casamento contou com a presença de Manuel Luís Goucha.

Mia Rose, por seu turno, deu o nó pela segunda vez. O enlace aconteceu no dia 25 de maio com António Morais. A cerimónia realizou-se na Igreja de Santo Estevão, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

Relembre-se que Mia Rose foi casada com o vocalista dos D.A.M.A, Miguel Cristovinho, entre 2017 e 2020.

Falamos-lhe ainda do casamento de sonho de Sara Salgado e Diogo Pereira Coutinho, tal como o de Isabela Valadeiro, que tiveram destaque na revista Vogue, e de tantos outros como o de Simão Sabrosa, Francisco Macau ou Bruna Gomes.

Percorra a galeria que preparámos para si e relembre os casamentos portugueses do ano.

