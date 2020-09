Mãe de duas crianças, Cláudia Borges é seguida por muitas outras mães que frequentemente a questionam sobre a vida em família e o crescimento dos filhos. Como tal, a apresentadora do 'Fama Show' quis esclarecer um tema que é muitas vezes abordado pelos seguidores: a diferença de idades entre os filhos e se os oito anos que os separam influenciam a sua relação.

"Das perguntas que mais nos fazem: 'Os meninos dão-se bem com essa diferença de idades?' Estão separados por 8 anos, mas juntinhos que nem lapas. Ele, altamente protetor e apaixonado pela irmã. Ela arisca, goza com a cara dele a toda a hora, mas não há gargalhada melhor do que a que solta quando vê o irmão", contou numa publicação realizada esta quinta-feira.

Recorde-se que Carolina, de um ano, e Rodrigo, de nove, são fruto do relacionamento de Cláudia Borges com Samuel Fortuna.

Leia Também: Separada, Carolina Deslandes quer ter mais filhos: "Vou adotar"