"Desenhou à minha frente, em 5 minutos no seu atelier, para 'me dar uma ideia'", contou, falando do responsável pelo seu look, João Rôlo.

Uma semana depois da gala dos Globos de Ouro da SIC, que este ano foi apresentada por Clara de Sousa, a jornalista decidiu partilhar mais detalhes sobre o look escolhido para o evento. "Partilho convosco o desenho que a 29 de julho, nove semanas antes, o João Rôlo desenhou à minha frente, em 5 minutos no seu atelier, para 'me dar uma ideia' do que visualizava para mim", começou por contar. "Foi [amor] à primeira vista", afirmou. "Muito obrigada mais uma vez João pelo vestido, mas sobretudo pela tranquilidade que me deste assim que percebi que estava com a pessoa certa. À tua saúde e sucesso e dos grandes profissionais que trabalham contigo", acrescentou de seguida, deixando assim uma carinhosa palavra ao estilista que ficou responsável pelo seu visual. Leia Também: Daniel Oliveira e o "fim da festa" dos Globos de Ouro com Clara de Sousa