A noite deste domingo, 3 de outubro, foi muito especial. Realizou-se mais uma cerimónia dos Globos de Ouro que juntou as figuras mais conhecidas do mundo do mundo do entretenimento em Lisboa.

Já no final da gala, Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da Impresa, aproveitou para posar com Clara de Sousa, a grande apresentadora da cerimónia.

Com um sentimento de missão cumprida, Daniel escreveu na legenda da publicação: "Fim de festa!".

Veja nas imagens seguintes o antes e o depois da festa:

