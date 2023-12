Cifrão é um dos jurados do 'Dança Com As Estrelas', um formato que regressa em breve à TVI e que será conduzido por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo. O Fama ao Minuto esteve na apresentação desta sexta edição, que decorreu no 8 Marvila, em Lisboa, e conversou com o coreógrafo.

Aos jornalistas, Cifrão falou um pouco sobre este ano de 2023, que classificou como "o melhor" da sua vida, uma vez que foi pai pela primeira vez e regressou aos palcos com um dos seus maiores projetos, os D'ZRT, banda que nasceu na série 'Morangos Com Açúcar'.

Depois de terem feito diversos concertos este ano, a banda regressa em junho de 2024 para mais um concerto, mas este particularmente especial, uma vez que junta as duas outras bandas que nasceram da série juvenil da TVI, as Just Girls e os 4Taste.

Em entrevista, Cifrão revelou que a ideia de voltar a juntar as bandas para um concerto foi sua e que não foi difícil convencer os elementos dos outros dois grupos a voltarem ao palco.

"Sempre estive com eles todos. Fui coreógrafo das Just Girls. Acho que lhes dei a oportunidade de elas fazerem uma coisa à imagem delas. Fui de coração aberto e disse-lhes que gostava que tivessem a oportunidade de fazer aquilo que nós [D'ZRT] fizemos, que foi pegar no nosso projeto e criar um espetáculo gigante, enorme, à nossa imagem. Dei-lhes a oportunidade de elas fazerem uma coisa de que se vão orgulhar", contou o bailarino.

"E é isso que estou a trabalhar com eles e por isso é que acho que eles aceitaram", continuou, falando depois da conversa que teve com os quatro elementos dos 4Taste, dos quais apenas um continua hoje em dia ligado à música, tendo os restantes tomado caminhos profissionais bastante distintos.

"Virei-me para os 4Taste e disse-lhes: 'Querem fazer um concerto à vossa imagem, 100% o que vocês quiserem? Eu ajudo-vos. Ajudo-vos a dirigir, arranjo-vos a equipa técnica, tenho a minha equipa toda para trabalhar para vocês. Querem?'", continuou o eterno Zé Milho, revelando que todos aceitaram embarcar neste projeto.

