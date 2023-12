Ana Guiomar é uma das concorrentes da nova edição do 'Dança Com As Estrelas', cuja apresentação aconteceu esta terça-feira, dia 5 de dezembro, no 8 Marvila, em Lisboa. O programa da TVI será novamente conduzido por Cristina Ferreira, que apresentou as três primeiras edições, e por Bruno Cabrerizo.

Aos jornalistas, a atriz mostrou-se feliz com este novo desafio, que irá conciliar com as gravações da novela 'Festa É Festa', também exibida pela TVI, na qual dá vida a Aida, uma das personagens principais.

"Eu já fiz o 'Dança Comigo' há muitos anos, mas era uma miúda. Agora sou uma mulher", afirmou, referindo-se ao facto de não saber como se irá sair neste desafio.

"Eu tenho um problema, que é, gosto de controlar tudo. Agora como é que tu controlas uma coisa que não dominas? Vai ser uma desgraça!", continuou a atriz, entre risos.

"Aceitei o desafio porque acho que é um formato muito importante que volte. Estamos com muitas saudades de um programa de entretenimento ao domingo à noite. Eu, pelo menos, como espectadora, estou. [O 'Dança Com As Estrelas'] acho que é um desafio engraçado e que pode ser um complemento à minha profissão", acrescentou ainda Ana Guiomar.

