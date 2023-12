O ator brasileiro também vai apresentar o concurso 'Dança com as Estrelas', com Cristina Ferreira.

Bruno Cabrerizo vai mesmo integrar o elenco da novela 'Festa é Festa'. A TVI já divulgou as primeiras fotografias do ator brasileiro nesta produção, que assim confirmam o rumor anteriormente avançado por alguns meios cor-de-rosa. Gabanna é a personagem à qual Cabrerizo vai dar vida, mas esta não é a única novidade na Aldeia da Bela Vida. Carlos Cunha, António Melo e Cristina Oliveira também irão reforçar o elenco da novela. Na galeria que preparámos para si pode encontrar as primeiras imagens destes atores em 'Festa é Festa', a novela duradoura da TVI que continua líder de audiências indiscutível. Leia Também: Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo arrasam em apresentação do 'Dança'









