Aconteceu hoje, 5 de dezembro, em Lisboa a apresentação da nova edição do programa 'Dança com as Estrelas'. A dupla de apresentadores - Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo - reuniu-se com os jornalistas para falar sobre o formato e revelar sete dos 11 concorrentes.

Para a ocasião, Cristina e Cabrerizo não se 'comprometeram' com os seus visuais, ao apostar em combinações clássicas pretas.

O ator primou pela elegância ao usar um fato com uma camisola de gola alta e a comunicadora um conjunto de saia e t-shirt de lantejoulas.

Ora veja:

