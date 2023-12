Manuel Luís Goucha esteve hoje, 5 de dezembro, à conversa com João Moura Caetano, ocasião na qual questionou o convidado acerca do fim do relacionamento com Luciana Abreu.

"A relação terminou e surgiram notícias que o dão como traidor, mentiroso, manipulador e controlador. Este é o homem que está à minha frente?", questionou o apresentador.

"O Manuel Luís conhece-me bem. Não me compete a mim estar a dizer o que é que surge", respondeu o cavaleiro tauromáquico.

"Mas como é que um homem não sendo nada disto se sente ao ler noticias que o dão assim?", insistiu Manuel.

"As palavras ficam para quem as diz e as atitudes ficam para quem as tem", disse o entrevistado, sem querer aprofundar o tema.

Para João Moura Caetano, o que vai parar à imprensa "passa-lhe um bocadinho ao lado", garantindo que não deseja mal a Luciana, pelo contrário. "Simplesmente o que quero é seguir com a minha vida e que a Luciana tenha tudo do melhor possível na vida dela a todos os níveis", argumenta, recordando que foi muito bem recebido pela família.

E, apesar das polémicas e das acusações de que foi alvo, o convidado nota que "não se arrepende" da relação e que, por agora, apenas quer seguir em frente.

